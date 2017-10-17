Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak kömür ocakları bölgesinde göçük meydana geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 3 no'lu kömür ocağında meydana gelen göçükte

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın olduğu madenin ruhsatsız ve kaçak olduğu belirtildi.

Acı haberi aldıktan sonra Şırnak Devlet Hastanesine akın eden aileler yakınları için ağıtlar yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde göçük meydana geldi. Göçük bölgesine çok sayıda ambulans, afad ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 3 nolu kömür ocağında çalışma başlatırken, ilk bilgilere göre 7 işçinin göçükte hayatını kaybettiği ve çalışmalarda 1 işçinin ise yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin, "Kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyeti durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, kazanın meydana geldiği maden sahasının faaliyetinin, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 2013'te durdurulduğunu bildirdi.

Söz konusu saha için MİGEM tarafından verilen bir çalışma ruhsatının olmadığını belirten yetkililer, "Yapılan işlem kaçak işlemdir." ifadesini kullandı.

GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Kaçak çalışan kömür ocağında 7 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçiler Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden'in cansız bedenleri Şırnak Devlet Hastanesinde yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilmesi beklenirken, aileler hastaneye akın etti.

AİLELER HASTANE ÖNÜNDE AĞITLAR YAKARAK AĞLADI

Acı haberi aldıktan sonra Şırnak Devlet Hastanesine akın eden aileler yakınları için ağıtlar yaktı. Bazı aile fertleri hastane önünde fenalık geçirdi. Hastane önünde ailelerin acı bekleyişi devam ediyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Bozdağ, TBMMB Genel Kurulu’nda milletvekillerine bilgi verdi. Şırnak ‘ta meydana gelen göçükte 8 vatandaşımız kalmıştır. Bunlardan 7’si maalesef hayatını kaybetmiş, bir tanesi kayıp durumdadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şu anda bütün ilgili birimler olay yerinde ve umarım ki kayıp olan vatandaşımız sağ salim ulaşma imkanı olur” ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı’nın açıklamasına ilişkin olarak Bozdağ, açıklamanın savunma açıklaması olmadığını söyleyerek, “Oradaki madenin durumunu tespitine dair bir açıklamadır. Ruhsatsız, izinsiz, kapalı olan, kapalı olduğu bilinen ve kapalı olup olmadığı kontrol edilen bir maden. Maalesef burada para hırsıyla, kaçak yollarla çalıştırma yapan birileri var. Devlet denetim yapıyor. Buna rağmen bir çalışma yapılmış. Bunlarla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Her türlü tetkik yapılıp, ilgili kişiler hakkında yasal gereklilikler neyse o yapılacaktır” şeklinde konuştu.