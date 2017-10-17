Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Üstel (74) yönetimindeki 27 BY 693 plakalı otomobil, Pazarcık ilçesinden Kahramanmaraş kent merkezine giderken fabrikalar kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 46 DT 665 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle otomobil sürücü İbrahim Üstel ile yanında bulunan Elif Canpınar ve Ayşe Pfundsteir (67) araçta sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Elif Canpınar ve Ayşe Pfundsteir olay yerinde hayatını kaybederken sürücü İbrahim Üstel’de kaldırıldığı Pazarcık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere Pazarcık Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.