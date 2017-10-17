Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Toprak, Gerki Tepe bölgesinde iş makinesiyle yapılan yol çalışması sırasında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Karakoç'a, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyarette bulundu. Karakoç ile bir süre sohbet eden Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin selameti için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Mücadele sürerken sınır güvenliğinin sağlanması için modüler üs bölgeleri de kurulduğunu anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Bu sayede oralar askerlerimizin yaz kış kalabilecekleri hale getiriliyor. Tabii buraların ikmali için yol yapılması, su ve elektrik götürülmesi gerekiyor. Bütün kurumlarımız üs bölgelerimizin her türlü bayındırlık hizmetini yerine getirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra Mehmetçik'imiz de boş durmuyor. Gerek kendi araçları gerekse bizim teslim ettiğimiz araçlarla bu çalışmalara katkı sağlıyorlar."

Toprak, Uzman Çavuş Karakoç'un, yol yapım çalışmaları sırasında, hain teröristlerin kalleş saldırısına uğradığını ifade etti.

Çalışmada kullanılan iş makinesinin zırhlı olması nedeniyle Karakoç'un saldırıyı küçük yaralanmalarla atlattığını dile getiren Toprak, "Allah'a şükürler olsun. Fakat kendisini kurtarmakla beraber dünkü ziyaretimde telefonunu kurtaramadığını gördük. Biz de memleketi için gösterdiği fedakarlık, canını ortaya koyarak yaptığı bu hizmetine karşılık gelmemekle beraber, kendisine bir telefon hediye edeceğiz." dedi.

Vali Toprak, daha sonra Karakoç'a cep telefonu verdi. Karakoç ise ilgisinden dolayı Toprak'a teşekkür etti.