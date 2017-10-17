Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde ikamet eden Recep ve Sevgi Tetiker çifti, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kardeşler köyü mevkiine gelerek aracını park edip ormanlık alana girdi. Kestane toplamaya başlayan çift, ormanda yolunu kaybetti. Çaba göstermelerine rağmen yolu bulamadılar. Recep Tetiker, bu sırada cep telefonuyla jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerinin AFAD’a da haber vermesi üzerine ekipler bölgeye geldi. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarında çifte ulaşıldı. Yaklaşık bir çuval da kestane toplayan çiftin çuvalını da jandarma ekipleri taşıdı.

Ana yola getirilen çift, jandarma aracına bindirildi. Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen Recep Tetiker, “Arkadaşlar bu kadar çektiniz yeter. Ekiplere de teşekkür ediyoruz. Buraya ilk defa kestane toplamaya geldik. Sabah geldik. Yolumuzu kaybettik, o kadar. Başka bir şey yok. Telefonla biz haber verdik” dedi.