Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ş. (52) yönetimindeki 34 SZ 2310 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan A’nın (49) kullandığı 42 H 1256 plakalı otomobille bir tekstil fabrikasının yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de yoldan çıkarken, 42 H 1256 plakalı araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobillerdeki Ali M. (59), Hatice M. (60), Kebiz A. (69), Ahmet A. (68) ve İsmail K. (54) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hasan A. ile Ali M., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.