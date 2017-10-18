Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ta maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçiden Sekvan Üstün’ün cenazesi, Devlet Hastanesinde tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. Cenaze, Cizre ilçesi Yafes Mahallesi’ndeki Çocuk Mezarlığına getirilerek, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Defin sırasında ağıtlar yakılırken, gözyaşları sel oldu.

Şırnak Kömür Ocakları bölgesindeki 1 nolu ocakta bugün yaşanan göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, yaşı küçük olduğu öğrenilen bir işçi de yaralanmıştı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu maden ocağının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında üretime kapatıldığı belirtilmişti.