Olay, Ceyhan ilçesi Çerkez Karamezar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam bir kişi hırsızlık için girdiği evde kendisini fark eden ev sahibi Kudrey Yener’i boğazını keserek öldürdü. Hırsız, dana sonra evdeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yener’in cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hırsız ev sahibini boğazını keserek öldürdü
18.10.2017 - 00:36 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Ceyhan ilçesinde hırsız, girdiği evin sahibini boğazını keserek öldürdü.
Etiketler : Adana,Ceyhan,hırsız,boğaz,
512146 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512146.aspx
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