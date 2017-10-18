Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ceyhan ilçesi Çerkez Karamezar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam bir kişi hırsızlık için girdiği evde kendisini fark eden ev sahibi Kudrey Yener’i boğazını keserek öldürdü. Hırsız, dana sonra evdeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yener’in cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.