Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu’nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat Daltaban (42) yönetimindeki minibüs, Beyşehir’den Seydişehir yönüne seyir halinde iken Orman İşletme Müdürlüğü’nün Genek deposu önünde yoldan çıkarak takla attı ve bir ağacın yanında devrilerek yan yattı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine kazanın yaşandığı bölgeye yönlendirilen 112 sağlık ve itfaiye ekipleri, yan yatan minibüsün altında sıkıştığı belirlenin sürücünün hayatta olmadığını tespit etti. Araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, savcı ve jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.