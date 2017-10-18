Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre; Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Mercimek Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan M.A., gece saatlerinde 155’i arayarak, eşini ve çocuklarını öldürdüğü şeklinde ihbarda bulundu. Kısa süre sonra adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.A.’yı teslim almak için harekete geçen polis ekipleri, şahısla irtibata geçti. Şahsın ateş açma ihtimaline karşı bekleyişe geçen polis ekipleri, çelik yelekli bir şekilde evin etrafını sardı.

Özel Harekat ekipleri, kısa süre sonra zırhlı polis aracı eşliğinde adrese geldi. İkamete operasyon yapan ekipler, koçbaşı ile kapıyı kırarak daireye girdi. Arama yapan ekipler, tek başına yaşadığı evde alkolün etkisiyle uyuya kalan M.A. ile karşılaştı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı.