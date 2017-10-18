Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık içkili yerlerde çalışan yabancı uyruklu kadınların artması üzerine yapılan denetimlerde, oturma ve çalışma izni evrakları tam olmayan, ayrıca vize ve pasaport sürelerinin dolduğu tespit edilen yabancı uyruklu 9 kadın gözaltına alındı. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.