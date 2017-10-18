Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde bir vatandaşa ait 30 adet büyükbaş hayvan içerisinden 1 ineğin çalındığının bildirmesi üzerine, jandarma ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Yapılan takip sonucunda ineği çalan şahıs yakalanarak çalınan hayvan sahibine teslim edildi. Yakalanan şahısın alınan ifadesinde, farklı şahıslarla farklı hayvan hırsızlıkları yaptığını itiraf etmesi üzerine Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon genişletildi. Alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan beş kişi çıkarıldıkları Turhal Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Zile M tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.