Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Emecik Mahallesindeki bir mısır tarlasında meydana geldi. Hacer Yaygın, traktörün arkasına bağlı olarak çalışan silaj makinesine mısır saplarını atmaya başladı. Bu sırada Yaygın, bir anlık dalgınlık sonucu kollarını makineye kaptırdı. Yaygın'ın çığlıklarını duyan ailesi makineyi durdurup, ambulans çağırdı. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hacer Yaygın'ı silaj makinesinden kurtardı. Kolunun biri dirseğinden, diğeri bileğinden kopan Yaygın, ambulansla ve kopan uzuvlarıyla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yaygın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Kopan kolların parçalandığı için yerine dikilemediği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.