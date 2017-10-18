Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fındıklı ilçesinde yaşayan Erol Çabuk (53) iki gün önce Çağlayan Deresi’nin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi üzerine "Dere şimdi çok kütük ve odun getirmiştir" diyerek evden ayrılarak derenin denize döküldüğü sahile gitmiş ve derenin getirdiği bir kütüğü almaya çalışırken gelen dev dalganın etkisi ile sulara kapılarak gözden kaybolmuştu. İki gündür hava şartları nedeniyle kayıp olan Çabuk’u arama çalışmaları sadece sahil boyunca karadan ve havadan devam ederken, bugün havanın düzelmesi ile birlikte Sahil Güvenlik balık adamları denizde arama yapmaya başladı.