Fındıklı ilçesinde yaşayan Erol Çabuk (53) iki gün önce Çağlayan Deresi’nin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi üzerine "Dere şimdi çok kütük ve odun getirmiştir" diyerek evden ayrılarak derenin denize döküldüğü sahile gitmiş ve derenin getirdiği bir kütüğü almaya çalışırken gelen dev dalganın etkisi ile sulara kapılarak gözden kaybolmuştu. İki gündür hava şartları nedeniyle kayıp olan Çabuk’u arama çalışmaları sadece sahil boyunca karadan ve havadan devam ederken, bugün havanın düzelmesi ile birlikte Sahil Güvenlik balık adamları denizde arama yapmaya başladı.
Rize'de sele kapılıp kayıplara karışan adam aranıyor
18.10.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Fındıklı ilçesinde iki gün önce Çağlayan Deresi’nin denize döküldüğü sahilde dere sularının getirdiği kütüğü almaya çalışırken dalgalara kapılarak kaybolan Erol Çabuk’u arama çalışmaları bugün denizde de başladı.
Etiketler : rize,kayıp,sel,arama,
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