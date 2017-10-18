Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri, cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’a ait olduğunu belirledi. Kadının cep telefonu kayıtlarından, ve olayın yaşandığı tarihten 2 hafta öncesi ve 1 hafta sonrasına ait ilçedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis talihsiz kadının 5 kişilik grup tarafından yakılarak öldürüldüğünü belirledi. Görüntülerden ve telefon kayıtlarından yola çıkan ekipler kimlikleri belirlenen 5 zanlıdan E.D. ve S.C. isimli iki zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı. Bu arada çalışmalarına devam eden polis zanlılardan ismi açıklanmayan 2 kişiyi daha yakalarken, diğer zanlının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zanlıların Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı gayri yasal yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri öğrenildi.



Olayın geçmişi

Didim’de 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Çamlık Mahallesinde makilik alanda tuvalet ihtiyacı için duran iki kişi çalılıkların arasından vücudunun büyük kısmı yanmış halde bir ceset görmüş ve olayı polise bildirmişti. Olay sonrası Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ceset üzerindeki incelemenin ardından ceset İzmir Adli Tıp’a kaldırılmış ve emniyet güçleri detaylı çalışma başlatmıştı.