Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Ovacık İlçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında bir grup terör örgütü mensubunun erzak temin ederken görülmesi üzerine güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma yaşanmıştır. Çıkan çatışmada teröristlere malzeme temin eden 1 işbirlikçi/kurye iki ateş arasında kalarak hayatını kaybetmiş, 1 işbirlikçi/kurye ve 2 terörist olay yerinden kaçmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



Açıklamanın devamında olay bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde timlerin, 3 adet büyük tüp,100 adet büyük pil, 12 adet kar beresi, 6 adet silah yağı, 1 adet testere, 10 çift mekap ayakkabı, 12 adet çakmak gazı, 5 adet tıraş makinesi,1 DVD oynatıcı, 24 adet koli bandı, yaklaşık 1 ton un, bisküvi, peynir, yağ, pekmez, şeker, reçel, zeytin konserve ile makarnadan oluşan gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği aktarıldı.