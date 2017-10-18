Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesinde iki kişi arasında çıkan otopark tartışması kanlı bitti. Meydana gelen olayda 1 kişi vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SÖZLÜ TARTIŞMA BAŞLADI, PEŞ PEŞE BIÇAK SAPLADI

Milas Müştakbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ANS Gıda Yatırımları A.Ş. bünyesindeki 'Park 48' adlı Otopark İşletmesi'nde 'Trafik Düzenleme Görevlisi' olarak görev yapan F.Ö. ile bölgeye aracını park eden Önder Kaya arasında iddiaya göre, Önder Kaya'ya ait park halindeki araca başka bir aracın çarptığı, bu konuda araç sahibinin park görevlisini sorumlu tuttuğu öne sürüldü. Çıkan sözlü tartışma sonrası park görevlisi F.Ö., Önder Kaya'yı vücudunun birkaç yerinden bıçaklayarak ağır bir şekilde yaralanmasına neden oldu.

GİTTİ, GERİ GELİP TEKRAR BIÇAKLADI

Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre yaşanan tartışmanın ardından otopark görevlisi F.Ö. olay yerinden bir süre ayrılarak, üzerindeki park görevlisi olduğunu gösterir üniformayı da çıkararak tekrar olay yerine döndü. O sırada park halindeki aracına binerek olay mahallinden ayrılmaya çalışan Önder Kaya'nın aracını durdurup, tartışmaya kaldığı yerden devam eden F.Ö, yanında getirdiği bıçakla Kaya'ya saldırdı.

POLİSLERİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Kaya'ya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, saldırgan F.Ö. olay yerinden ayrılmayarak elindeki bıçakla polisin gelmesini bekledi.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralı Önder Kaya'ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından tedavi edilmek üzere Özel sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Yaralı Kaya ambulansla sağlık kuruluşuna kaldırılırken, olaya karışan F.Ö. adlı otopark görevlisi ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Özel Sağlık kuruluşuna kaldırılan Önder Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.