Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te yaşayan Yıldız Gültekin'in, dini nikâhı bulunan ve ayrılmak istediği 38 yaşındaki Cuma Pancar tarafından bindirildiği lüks bir otomobilde tabanca ile vurularak öldürüldüğü, Pancar’ın otomobildeki kadının cenazesini saatlerce şehir merkezinde gezdirdiği ileri sürülmüştü. Vatandaşların araçta ceset bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan otomobilde bulunan Cuma Pancar gözaltına alınmış, Arzu Gültekin’in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 3 çocuğu bulunan Cuma Pancar’ın emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, 2 çocuğu bulunan Arzu Gültekin’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan anne Yıldız Gültekin, kızının yaşadıklarını anlattı.



"Aylarca işkence gördü"

Yıldız Gültekin, kızının dini nikâh kıydığı Cuma Pancar'dan evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet ve işkence gördüğünü ileri sürdü. Cuma Pancar’ın kızına bekar olduğunu söyleyerek kandırdığını da anlatan acılı anne, “Kızımla tanışıyor. Kızıma bekar olduğunu söylüyor. Kızımı isteteceğini, evleneceğini söyledi. Hatta bize de geldi. Ailesini topladı geldi. Kızımı istediler. Bunun amcası eski komşumuzdur, tanırdık. Biz de sorup soruşturmadan kızımızı verdik. Verdiğimiz gün, kızımıza olmaz işkenceler yaptı. Sabaha kadar işkence yapmış. Kızıma ‘babanı öldürürüm, kardeşini öldürürüm’ demiş. Kızım şikayete bile gidemiyor. Bir süre sonra yanıma geldi. Kızıma, ‘gidip, darp raporu alalım” dedik. Ama kızım ‘Anne, babamı öldürecek, kardeşimi öldürecek' dedi. Gitmedi, rapor almaya götüremedim kızımı” dedi.



“Açık resimleri ile tehdit etti”

Acılı anne, Cuma Pancar’ın kızının açık resimlerini çektiğini ve internete yaymakla tehdit ettiğini de belirterek, “Kızın açık resimlerini çekmiş. ‘Bunu internette yayarım’ diye tehdit ediyor. Kız işkenceye dayanamadığı zaman, bu tehdidi yapıyor. Yaşlı adamlara kızımı satmaya da kalkmış. Altın ve para karşılığında satmaya kalkışıyor” şeklinde konuştu.



"Uzaklaştırma kararı bittiği gün öldürdü"

Anne Yıldız Gültekin, şiddet ve işkence nedeniyle defalarca polise müracaat ettiklerini belirtirken, Cuma Pancar’ın 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Uzaklaştırma kararının bittiği gün Pancar’ın kızını öldürdüğünü ifade eden Yıldız Gültekin, “Kızım bana istemediğini, hapse girdikten sonra kurtulmak istediğini söyledi. Sonra 14 ay cezaevinde yattı. Denetimi serbestlikten dışarı çıkmış. Kızım, ona da istemediğini söyledi. Aileler, düştü üstüne. Kızım korkusundan birleşemedi. Çünkü sürekli silah taşıyor. En son kızım karakollara gitti, hiçbir karşılık alamadı. Kızımın dükkanını kurşunladı. Babasını kurşunlamış. Devlet en son 3 ay ayırdı. 3 aylık uzaklaştırma kararının bittiği gün kızımı bu hale getirdi” şeklinde konuştu.



“Sevgili yazmayın”

Kızı ile katilinden sevgili olarak bahsedilmemesini isteyen acılı anne, gözyaşları arasında adalet isteyerek, “Sevgili yazmayın bana. Yüce adaletimizden rica ediyorum. Özgecan’ın failini nasıl çıkardıysa, benim de kızımın hesabını öyle sorsun. Benim kızımın vücuduna 14 kurşun sıkmış bu adam. Düşünün vücudunun tüm bölgelerine. Bu olacak bir şey mi” diye konuştu.