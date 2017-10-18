Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan Zekeriya E. yönetimindeki 13 S 0039 plakalı servis minibüsü ile Başhan Köyü Muhtarı İsa Yeşilyurt’un kullandığı 13 AT 900 plakalı otomobil, Bitlis-Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 54 yaşındaki Hikmet Önen hayatını kaybederken, minibüsteki 19 öğrenci ile aralarında sürücü Yeşilyurt’un da bulunduğu toplam 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.