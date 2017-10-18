Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satanlara ve kullananlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gece Nilüfer ilçesinde durdurulan bir araçta yapılar aramada 215 gram metamfetamin ele geçirilirken araçta bulunan E.F.Ç., F.K. ve T.A. isimli kadın gözaltına alındı. Aynı gece devam eden operasyonlarda kullanmak için uyuşturucu bulunduran 10 kişi gözaltına alınırken bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden E.F.Ç., F.K. ve T.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı
18.10.2017 - 14:54 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edilen kadın ve 2 diğer şüpheli tutuklandı.
Etiketler : Bursa,kadın,tutuklandı,
512294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512294.aspx
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