Olay , ilçeye bağlı Söğütlü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Saka (86) ve eşi Ayşe Saka (77) çiftinin bakımını üstlenen görevli kadın, eve gelmesinin ardından yaşlı çifti evde hareketsiz görünce durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenirken. cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
18.10.2017 - 17:03 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Etiketler : Trabzon,Akçaabat,karbonmonoksit gazı,sobadan zehirlendi,
512326 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512326.aspx
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