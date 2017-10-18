Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay , ilçeye bağlı Söğütlü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Saka (86) ve eşi Ayşe Saka (77) çiftinin bakımını üstlenen görevli kadın, eve gelmesinin ardından yaşlı çifti evde hareketsiz görünce durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenirken. cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.