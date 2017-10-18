Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. İddialara göre kavşakta kırmızı ışıkta geçen İbrahim K. (67) idaresindeki 74 AR 100 plakalı otomobiliyle Zonguldak'a hasta taşıdığı öğrenilen Fatih İ. (34) idaresindeki 67 AC 963 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K., ambulans şoförü Fatih İ., ambulansta bulunan sağlık görevlileri Özge Ş. (22) ve Şefa D. (22) hafif şekilde yakalandı. Ambulanstaki hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen bir başka ambulans ile kent merkezine sevki sağlandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.