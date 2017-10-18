Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Kafe karşısındaki Balık Tutan Adam Heykeli yanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde kayalıklar üzerinde sigara içtiği öğrenilen Yeter B. (36) dengesini kaybederek denize düştü. Balık tutan ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Yeter B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeter B.'nin sağlık durumunun iyi oyduğu öğrenildi.
Kayalıklardan denize düşen kadını vatandaş kurtardı
18.10.2017 - 18:24 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da kayalıklardan denize düşen kadın, vatandaşlar tarafından sudan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Kafe karşısındaki Balık Tutan Adam Heykeli yanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde kayalıklar üzerinde sigara içtiği öğrenilen Yeter B. (36) dengesini kaybederek denize düştü. Balık tutan ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Yeter B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeter B.'nin sağlık durumunun iyi oyduğu öğrenildi.
Etiketler : samsun,haberler,kayalık,kadın,denize düştü,
512347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512347.aspx
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