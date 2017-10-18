Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Kafe karşısındaki Balık Tutan Adam Heykeli yanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde kayalıklar üzerinde sigara içtiği öğrenilen Yeter B. (36) dengesini kaybederek denize düştü. Balık tutan ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Yeter B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeter B.'nin sağlık durumunun iyi oyduğu öğrenildi.

