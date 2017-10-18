Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.B.'nin (36) bekar evinde uyuşturucu sattığı istihbaratını alarak söz konusu evi ve şahsı takibe aldı. C.B.'den uyuşturucu satın aldığı tespit edilen bir kişinin üzerinde bir paket bonzai ele geçirildi.



Eve yapılan baskında ev sahibi C.B. ile evde uyuşturucu içtikleri ileri sürelen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 ayrı paket içinde 9 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İfadesi alınan diğer şahıslar serbest bırakılırken, ev sahibi C.B. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.