Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak merkez Toptepe bölgesi Ahmak Tepe mevkiindeki 1 Nolu maden ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi de yaralanmıştı. Göçükte hayatını kaybeden işçilerden

Yılmaz (32) ve Mesut Mağrur adlı kardeşler, dün gece Dicle Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Kardeşlerden Yılmaz Mağrur’un hikayesi yürek parçaladı.

Eşi ve çocuklarını kaybetti, 20 gün önce yeniden evlendi

Göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alınan amcası Emin Mağrur’un işlettiği maden ocağında hayatını idame ettirebilmek için çalışan Yılmaz Mağrur’un, 24 Kasım

2014’te, Silopi-Cizre karayolunun 7’nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında eşi Elif (28), çocukları Hilal (2), Kinem (3) ve Ozan Mağrur’u (5) kaybettiği öğrenildi. Mağrur’un yeni bir hayat

kurmak amacıyla yaklaşık 20 gün önce yeniden evlendiği belirtildi.

Mesut Mağrur’un da evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, kardeşlerin amcası Sabri Mağrur’un da 3 Eylül 2014’te aynı maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Öte yandan, göçükten yaralı çıkarılan ve Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan 1999 doğumlu Uğur Kabak’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.