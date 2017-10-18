Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede "tablacı" veya "tütüncü" adı ile bilinen 7 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon 5 işyeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Duman-2 operasyonunda 13 bin 100 gram kıyılmış tütün, 4 bin 200 gram bandrolsüz açıkta kıyılmış tütün, 15 paket bandrolsüz nargile tütünü, 33 paket bandrollü nargile tütünü, 184 paket makaronlara tütün doldurulmuş satışa hazır kaçak sigara ve bin 447 karton bandrollü boş makaron ele geçirildi.