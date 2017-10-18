Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antakya’da bir hastanenin acil servisine motosikletiyle giren vatandaş, sosyal medyada mizah konusu oldu. Hastane görevlilerince motosikletini dışarı çıkarması konusunda uyarılan vatandaş, diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenerek sosyal medyaya servis edildi. Görüntülerin yayılmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter sayfasında Hatay Büyükşehir Belediyesi etiketlenerek, “Hatay’da bir amcamız yoğun bakıma motosiklet ile girmiş. Suyunuza ne karıştırıyorsunuz sayın belediye?” paylaşımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter sayfasında ise, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne “En az Adana insanı kadar çılgınız” cevabı geldi. Her iki belediyenin karşılıklı mizah paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.