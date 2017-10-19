Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Didim’de 7 Ekim Cumartesi günü Çamlık Mahallesi’ndeki makilik alanda ölü olarak bulunan Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda dün akşam gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri de gündüz saatlerinde 3 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan baba M.K (41) ile oğulları G.K. (17) ve Y.K. (16) emniyetteki sorgularının ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan baba ve oğulları tutuklandı. G.K. ve Y.K. İzmir’deki Şakran Cezaevine, baba M.K. ise Aydın Cezaevine sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Didim’de Çamlık Mahallesi’nde tuvalet ihtiyacı için duran 2 kişi, çalılıkların arasında vücudunun büyük kısmı yanmış halde bir ceset görmüş ve olayı polise bildirmişti. Ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlatmış ve cesedin Eylem Gülçin Kanık (37) olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili de daha önce E.D. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.