Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi, bir bankanın Küçükçekmece Sefaköy şubesinden sahte belgelerle kredi çeken V.Ş. ve T.Ü.’yü tespit ederek 19 Eylül’de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik, ehliyet, 4 adet telefon hattı ve yaklaşık 21 bin lira bulundu. V.Ş ve T.Ü., ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi-özel belgede sahtecilik’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül’de yaptıkları ikinci operasyonda ise bir bankanın Çağlayan şubesinden sahte belgelerle kredi çekmeye çalışan H.T. isimli kadını gözaltına aldı. Kadının yapılan üst aramasında 17 bin 700 lira nakit para, sahte kimlik, sahte kimlikle alınan simkart ve telefonun yanı sıra Z.E.ye ait gerçek kimlik bulundu. Emniyette ifadesi alınan H.T.'nin S.K, E.H. ve A.Z.’nin kendisine sahte kimlik yaparak bankalara kredi çekmesi için yönlendirdiklerini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine S.K, E.H. ve A.Z. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede bin kişiye ait kimlik fotokopileri, banka bilgileri, emeklilik ve iş yeri bilgileri ele geçirildi. Şüphelilerden H.T. isimli kadının 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, S.K, E.H. ve A.Z.’nin ise çok sayıda dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.