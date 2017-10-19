Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Necmettin Turan idaresindeki 23 DC 095 plakalı kamyonet, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu 22. Kilometrede arıza yaptı. Kamyonetin arıza yapmasıyla kamyonet sürücüsü Necmettin Turan (48), kamyoneti yol kenarına çekerek aradığı tamircinin gelmesini yanında bulunan Kadir Şimşek ve Fidan Şimşek (45) ile bekledi. Arıza yapan kamyonetin yanında tamirci bekleyen şahıslardan Kadir Şimşek tuvaletini yapmak üzere kamyonetin yanından ayrıldı. Tuvaletini yaptığı esnada 31 KEM 80 plakalı tır’ın kamyonetin üzerine doğru hızla ilerlediğini gören Kadir Şimşek, eşi Fidan Şimşek ile kamyonet sürücüsü Necmettin Turan’a kaçmalarını söyledi. Kadir Şimşek’in uyarısını yaptığı esnada sürücüsü öğrenilemeyen tır, kamyonete arkadan çarparak Necmettin Turan ile Fidan Şimşek’i altına alarak sürüklemeye başladı. Tır’ın kamyonete çarpmasıyla kamyonet adeta biçilirken tırın çarptığı Necmettin Turan ile Fidan Şimşek, olay yerinde feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen tır sürücüsünü gözaltına alınarak kaza yerinde çevre güvenliği aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Necmettin Turan ile Fidan Şimşek’in öldüğünü tespit etti. Tır’ın altında kalan ve kaldığı yerde sıkışarak feci şekilde can veren Fidan Şimşek’in cesedi, AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde tır altından çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Necmettin Turan ile Fidan Şimşek’in cenazeleri ceset torbalarına konularak cenaze aracıyla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay yerinden cenazelerin kaldırılması sonrası kamyonet kasasından yola dökülen salatalar ile kaza yapan araçlar yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kaza esnasını gören ve eşi ile kamyonet sürücüsünü uyardığını dile getiren Kadir Şimşek, “ Tuvalete gitmiştim. Arkamı döndüğümde tırın hızla kamyonete doğru gittiğini fark ettim ve hemen eşim ile kamyonet sürücüsünü uyardım. Uyarılarım üzerine tırı fark eden eşim ve kamyonet sürücüsü kaçamadan tırın altında kaldılar” ifadelerini kullandı. Öte yandan hayatını kaybeden Fidan Şimşek’in 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.