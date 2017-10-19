Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sabah saatlerinde birçok yerde sis oluştu. Sabah saatlerinde işe yetişmeye çalışan vatandaşlar sis ile karşılaştı. Bazı alanlarda yoğun olan sis görme mesafesini düşürse de hayatı olumsuz yönde etkilemedi. Sis bazı bölgelerde görsel şölen oluşturdu. Haliç Köprüsü çevresinde bulunan bazı yüksekteki binalar sis bulutlarının üzerindeki görüntüsü seyrine doyum olmayan manzara bıraktı.