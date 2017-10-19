İstanbul’da sabah saatlerinde birçok yerde sis oluştu. Sabah saatlerinde işe yetişmeye çalışan vatandaşlar sis ile karşılaştı. Bazı alanlarda yoğun olan sis görme mesafesini düşürse de hayatı olumsuz yönde etkilemedi. Sis bazı bölgelerde görsel şölen oluşturdu. Haliç Köprüsü çevresinde bulunan bazı yüksekteki binalar sis bulutlarının üzerindeki görüntüsü seyrine doyum olmayan manzara bıraktı.
İstanbul'da sis manzarası hayran bıraktı
19.10.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı bu kez olumsuz etkilemezken, manzara ise seyrine doyum oluşturmayan bir görüntü oluşturdu.
Etiketler : sis,
512471 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512471.aspx
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