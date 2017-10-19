Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Aşağısögütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesindeki çalıları traktörü yüklemek isteyen İbrahim Altın (54), traktörünü park edip çalışır halde bıraktı. Traktörden aşağı inen İbrahim Altın, aracının hareket ettiğini fark edince el ferinin çekmek istedi. Bu sırada traktörün arka lastiği üzerinden geçen İbrahim Altın ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Altın ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede ameliyata alınan İbrahim Altın, ameliyattan çıkamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.