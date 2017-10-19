Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Aşağısögütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesindeki çalıları traktörü yüklemek isteyen İbrahim Altın (54), traktörünü park edip çalışır halde bıraktı. Traktörden aşağı inen İbrahim Altın, aracının hareket ettiğini fark edince el ferinin çekmek istedi. Bu sırada traktörün arka lastiği üzerinden geçen İbrahim Altın ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Altın ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede ameliyata alınan İbrahim Altın, ameliyattan çıkamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da durdurmak istediği traktörü ölümüne sebep oldu
19.10.2017 - 09:32 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da park ettiği çalışır haldeki traktör hareket edince durdurmak isteyen sürücü aracın arka lastiğinin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,kaza,
512476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512476.aspx
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