Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldıktan sonra girdiği cezaevinden firar eden Ramazan B.'nin Ova Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Polisler adrese gidip evin etrafını çevirdikten sonra kapıyı çaldı. Ancak kapıyı açan şahıs Ramazan B. isimli birini tanımadıklarını söyledi. Polis arama iznini gösterip eve girip arama yaptı. Ramazan B. evde bulunamazken polis bahçede bulunan köpek kulübesinin kapısını açtığında firari Ramazan B.'yi yakaladı. Kelepçelenerek emniyete götürülen hükümlü, adliyeye sevk edildi. Ramazan B. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.