Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri bir oto tamirhanesinde silah kaçakçılığı yapıldığı, ruhsatsız silah satıldığı ihbarını aldı. Polis, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tamirhaneye baskın yaptı. Tamirhanenin giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla polis güvenlik önlemi alırken diğer polisler tamirhanede arama yaptı.

Makine içinden ve tahta kaplama arkasından tabanca çıktı



Polis tamirhanede her yeri didik didik aradı. Polis ilk yaptığı aramada tabanca bulamadı. Ancak polis tamirhanede bazı yerlere ahşap kaplama yapıldığını tespit etti. Polis tamirhaneden aldığı tornavidalar ile ahşap kaplamaları çıkartıp burada arama yaparken gizlenmiş halde 1 tabanca ve çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi. Polis daha sonra tamirhanede bulunan makinelerin içine de tabanca saklanmış olabileceğini düşünerek makinelerin arka bölümlerini de söktü. Yapılan aramalarda bir makinenin içinde de tabanca ve şarjör çıkına polis bile şaşkına döndü. Polis bir süre daha yaptığı aramada tamirhanede beyzbol sopası ve döner bıçağı da buldu.

Polisin yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir döner bıçağı, bir bez bol sopası, tabancalara ait uzun ve kısa şarjör ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis olayla ilgili Ferhat E.'yi gözaltına aldı.