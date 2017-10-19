Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 4’ü tutuklanacak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelisi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.