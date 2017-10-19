Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 4’ü tutuklanacak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelisi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Eskişehir'de FETÖ’cü 4 şüpheli tutuklandı
19.10.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Eskişehir,FETÖ,
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