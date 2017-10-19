Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada, 1 kilo 23 gram toz esrar, 138 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda C.Ş. ile Ermenistan uyruklu kadın Areg N.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

