Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köylüler tarafından 400-500 yıllık olduğu tahmin edilen mezarlar, üzerlerindeki simgelerden dolayı defineciler tarafından talan ediliyor. Köylüler konuyu defalarca muhtara söylemelerine rağmen mezarların koruma altına alınmadığını ifade etti. Köylülerden Serdar Can, köyde yaşayan insanlara ait olduğu tahmin edilen mezarların üzerlerinde kılıç ve bazı simgelerin olmasından dolayı definecilerin altın ve benzeri malzemeler bulmak için buraları kazdığını söyledi. Mezarların üzerinde eski dönemlere ait simgelerin olduğunu ifade eden Can, “Mezarların üzerindeki simgeler o dönemde hayatını kaybeden kişilere göre erkek veya kadın olduğu anlaşılsın diye bazı figürler yapılmış bu da definecilerin hedefi haline geldi. Burada dört tane köyün mezarı bulunmakta” dedi.



Definecilerin mezarların içinde takı, gerdanlık veya altın diş arama ihtimalleri olduğunu belirten Serdar Can, “Bu mezarlar yaklaşık tam tarihi bilmemekle beraber 400 yıllık eskiye dayandığını düşünüyoruz. Bazı taşların üstünde tarihi hakkında bilgiler verecek güzel şekiller vardı. Maalesef son zamanlarda definecilerin tahribine uğramış durumda. Yani hatta bir çok mezarda kazı çalışmaları yapılmış taşlar kırılmış veya çalınmıştır. Bu mezarların etrafının yapılı olmaması bunların sebeplerinden biridir. Mezarların üzerlerinde bulunan işaretlerden dolayı defineciler mezarları kazıyorlar veyahut işaretleri takip ederek diğer mezarları da kazmışlar. İşaret olan mezarda yüzük, gerdanlık veya altın diş gibi takıların olabileceğini düşünmüşler. Bizler bu konuyu köyün ileri gelenlerine söylememize rağmen bu mezarlığın etrafı bir türlü yapılmadı.



Yeni mezarlarımız her neyse kazınmıyor bir şekilde sahibi biliniyor ama bu mezarların sahibi belli değil. Bu mezarlarda yatanlar belki de bizim ecdadımız büyüklerimizdir. Buraları fetih eden veya bizim burada yaşamamızı sağlayan çok değerli büyüklerimiz oldukları için buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Muhtara defalarca söylememize rağmen faydası olmadı. Sayın Kaymakamımızdan ricamız burada yatan ecdadımızın ruhları şad olması için ve definecilerden korumak adına buranın koruma altına alınmasıdır” diye konuştu.Definecilere de seslenen Can, “Burası eski bir Müslüman mezarlığıdır. Burada define falan yok boşuna gelip de şu taşları kırıp da mezarlıklara zarar vermesinler” diyerek sözlerini noktaladı.