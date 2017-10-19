Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meryem T. (36) bir yıldır sevgilisi olan M.M. ile birlikte otomobille yola çıktı. İddiaya göre, M.M. Yeşilyurt Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'na geldikleri sırada Meryem T.'ye esrar içmesi teklifinde bulundu. Ancak Meryem T. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce M.M., Meryem T.'yi kolundan bıçaklayıp trafik ışıklarında genç kadını otomobilden attı. Meryem T. otomobilden atılınca küfür etti. M.M., Meryem T.'nin küfür etmesi üzerine otomobilden inerek genç kadını kovalamaya başladı. Genç kadın yakınlarda bulunan bir markete sığınınca M.M. peşinden gitmeyip olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Genç kadın ise bir başka otomobil ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine geldi. Burada tedavi edilen genç kadının verdiği ilk ifadede sevgilisinin kendisine esrar içme teklifinde bulunduğunu bunu kabul etmeyince bıçaklanıp otomobilden atıldığını söylediği öğrenildi. Genç kadın tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis şimdi her yerde M.M.'yi arıyor.