Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki Şakirpaşa İlkokulu’nda 1. sınıf öğretmeni Hacı A. hakkında, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.’yi ’D’ harfini yazamadığı için darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen Hacı A., ‘Çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli öğretmenin, polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.