Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavşanlı ve köylerinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahısın dolandırıcılık yapmaya çalıştığı bilgisi alınınca güvenlik görevlileri harekete geçti. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak gerçekleştirdikleri operasyon ile daha önceleri İstanbul’da kumarhanesi bulunan ve resmi parada sahtecilik suç kaydı bulunan M.K. (46) Tavşanlı ilçesine giriş yaptığı sırada yakalandı. İfadesinin Tavşanlı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.