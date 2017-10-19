Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Göcek Yangın Söndürme İstasyonu’nda konuşlu 48 FV 543 plakalı yangın söndürme arazözü, Karacaören mevkiinden gelen yangın ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçti. Erhan Çolak idaresindeki arazöz, Karacaören mevkiindeki orman yolunda henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada sürücü Çolak ile birlikte arazözde bulunan İsa Çevik, Mehmet Ali Çatak, Ergün Türkmen ve Erdoğan Koyuncu yaralandı. Olay yerine gelen orman işçileri tarafından çıkarılan yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Çolak, Çevik ve Çatak Fethiye Devlet Hastanesi’nde Türkmen ve Koyuncu ise Dalaman Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralılardan başında kanama bulunan İsa Çevik’in kontrollerinin sürdüğü diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Fethiye Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi alan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangın ihbarını değerlendirmek üzere bölgeye seyir halindeki arazözün henüz tespit edemedikleri nedenle devrildiğini kaydetti. Yaralı orman işçilerin arazözün arkasından olay yerine ulaşan diğer orman işçileri tarafından araçtan çıkarıldığını anlatan Çelik, “Yaralıların durumu iyi. En ağırının bile bilinci yerinde. Yaz boyunca devam eden titiz çalışmaların sonunda ne yazık ki böyle üzücü bir olay başımıza geldi. Yaralılarımıza geçmiş olsun.” dedi.