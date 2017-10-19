Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gece saatlerinde Bitez sahilinden sürat teknesiyle Kos (İstanköy) adasına doğru seyir halinde olan 24 Irak ve Suriyeli göçmen yakalandı. İstanköy Adası istikametine doğru ilerleyen fiber sürat teknesi tespit eden ekipler ilk olarak tekneye 'dur' ihtarında bulundular. Yapılan ihtara uymayarak kaçmaya devam eden göçmenler Sahil Güvenlik botu tarafından güvenli bir şekilde durduruldu. Tekne içinde yapılan aramada, 7'si erkek, 4'ü kadın, 9 çocuk Suriye uyruklu ve 1'i erkek, 1'i kadın, 2'si çocuk Irak uyruklu olmak üzere toplam 24 göçmen tespit edildi. Tekne içerisinde bulunan 1 Türk vatandaşının ise organizatör olduğu öğrenildi.

Irak ve Suriye uyruklu 24 kişi emniyet birimlerine teslim edilirken yakalanan organizatör ise gözaltına alındı.