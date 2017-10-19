Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinin bahçesinde çıktı. Saman balyaları, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale etti. Halen devam eden yangında yaklaşık 150 ton samanın kül olduğu belirtilirken büyükbaş hayvanlara ise herhangi bir zarar gelmediği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangının nedeni araştırılıyor.