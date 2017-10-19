Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, S.Ş (55) yönetimindeki 35 S 1518 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Şahiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahiner'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.