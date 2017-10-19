Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, geçtiğimiz 13 Ekim’de düzenlenen operasyonda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, farklı meslek gruplarından 53 şüpheliyi, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten şüphelilerden 29’u adliyeye sevk edilmişti.Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 26’sı ’Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyette işlemleri devam eden 24 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest kalırken işlemleri biten 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 18’i ’silahlı terör örgütü üyeliği’nde tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 44’e çıkarken 9 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı öğrenildi.