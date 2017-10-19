Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece Yalıkavak Mahallesi’nde ayrıldığı sevgilisinin evine girerek sevgilisinin babası İksan Sahran’ı demir su borusuyla darp ederek öldüren Hayati K., adliyeye sevk edildi. Hayati K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderildi. Yalıkavak Gökçebel'de meydana gelen olayda iddiaya göre, önceki gece saat 02.30 sularında, 5 yıl birliktelik yaşadığı ancak geçtiğimiz aylarda ayrıldığı H.S.'nin, 11 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı eve gelen 32 yaşındaki Hayati K., önce evin şalterini indirerek elektrikleri kesti. Dış kapının yanındaki pencerenin kırık camından elini uzatarak kapıyı açıp eve giren şahsın çıkardığı sesler üzerine uyanan H.S.'nin babası 57 yaşındaki İksan Sahran, elinde bir sopayla eve giren şahsın, kızının eski erkek arkadaşı olduğunu görünce oturup konuşmayı teklif etti. Aydın'da yaşayan ve 4-5 gün önce kızının yanına geldiği öğrenilen İksan Sahran'a konuşacak bir şey olmadığını söyleyerek saldıran Hayati K., elindeki demir su borusu ile Sahran'ın başına vurmaya başladı. Sesler üzerine odasından çıkarak araya girmeye çalışan H.S.'ye de vuran şahıs, yere düşen İksan Sahran'ın başına birkaç kez daha su borusuyla vurdu. Üst kattaki komşuların sesler üzerine aşağıya inerek çığlıklar atmaya başlamasıyla saldırgan olay yerinden kaçtı.



Başına aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanan İksan Sahran, olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sahran memleketi olan Aydın'ın Yeniköy Mahallesi'nde toprağa verildi.



Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saatler süren soruşturma ve aramanın sonunda Hayati K. dün öğleden sonra saklandığı Küdür mevkiindeki bir sitede yakalandı. Şahıs bugün sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hayati K. tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderildi.