İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilen ve tarihî eser niteliğinde olan el yazması İncil'in pazarlanacağını öğrendi. Biga İlçesi'ne bağlı Karabiga Beldesi'nde düzenlenen operasyonda, ekipler, İncil'e el koydu, M.A., R.K., E.K., M.E., S.Z. ve O.K.'yı gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca para sayma makinesi, kurusıkı tabanca, 7 mermi ve 3 otomobil ele geçirildi. İncil'in, Çanakkale Müzesi'nden bir heyet tarafından inceleneceği belirtildi.
El yazması İncil'i satmak isterken yakalandılar
19.10.2017 - 16:00 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de, tarihî eser niteliğindeki el yazması İncil'i satmak isteyen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilen ve tarihî eser niteliğinde olan el yazması İncil'in pazarlanacağını öğrendi. Biga İlçesi'ne bağlı Karabiga Beldesi'nde düzenlenen operasyonda, ekipler, İncil'e el koydu, M.A., R.K., E.K., M.E., S.Z. ve O.K.'yı gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca para sayma makinesi, kurusıkı tabanca, 7 mermi ve 3 otomobil ele geçirildi. İncil'in, Çanakkale Müzesi'nden bir heyet tarafından inceleneceği belirtildi.
Etiketler : incil,tarihi eser,çanakkale,
512648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512648.aspx
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