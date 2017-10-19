Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzeller Mahallesi'nde oturan ve dün gece Oyun oynamak için evden çıkan 14 yaşındaki Harun, 12 yaşındaki Ali Tekdağ kardeşler ile 14 yaşındaki kuzenleri Hüseyin Tekdağ, dönmeyince yakınları tarafından pamuk tarlasında hareketsiz bulundu. sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü saptanan 3 çocuğun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İlk etapta pamuk yığınları arasında uyuya kalıp havasızlıktan ölmüş olmalarından kuşkulanılırken, bu arada pamuk tarlasında için zirai ilaçlama yapıldığı ve çocukların tarım teneffüs ettikleri ilaç nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri olasılığı da gündeme geldi. 3 çocuğun kesin ölüm sebebi, halen Adli Tıp Kurumu morgunda devam eden otopsilerinin tamamlanması ardından netlik kazanacak.