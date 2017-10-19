Edinilen bilgiye göre olay, 14 Ekim günü Gazi Osman Paşa Mahallesi İbrişim Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İkram ve Züleyha Yılmaz çiftinin 3 yaşındaki çocuğu Egemen Yılmaz açık pencereden düştü. Olayı gören vatandaşlar tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün gece hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk bugün kılınan cenaze namazından sonra Bağpınar köyünde toprağa verildi.
Tokat'ta 3 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü
19.10.2017 - 16:52 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : tokat,haberler,camdan düştü,erbaa,
512669 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512669.aspx
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