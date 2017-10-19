Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aniden gelen yoğun kar yağışı Artvin'in Macahel bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açılması için bölgeye iş makineleri ve kar temizleme çalışmaları sevk edilerek çalışmalar başladı. Yolda kalan sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede araçlar kara saplandı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar daha sonra yapılan çalışma ile kurtarıldı.Vatandaşlar bölgede ağır kış şartları nedeniyle yılın 6 ayı zor anlar yaşadıklarını belirtirken, yapılacak bir tünelle bu sorunun ortadan kalkacağını savundular.

