Atatürk Caddesi’nde bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan lokantanın bacasında müdahale ederek yangının söndürdü. Çıkan yangın nedeniyle lokantanın bulunduğu apartmandaki vatandaşlar panik yaşadı.
Sinop'ta korkutan yangın
19.10.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Etiketler : sinop,yangın,lokanta,
512680 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512680.aspx
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