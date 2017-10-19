Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Caddesi’nde bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan lokantanın bacasında müdahale ederek yangının söndürdü. Çıkan yangın nedeniyle lokantanın bulunduğu apartmandaki vatandaşlar panik yaşadı.